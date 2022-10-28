Новый МРК "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров", заявили в "Ак Барс"

Глава "Ак Барса": новый ракетный корабль "Буян-М" будет нести вдвое больше "Калибров"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Конструкторы судостроительной корпорации "Ак Барс" создали эскизный проект малого ракетного корабля (МРК) проекта 21635 "Сарсар" на базе проекта 21631 с вдвое увеличенным количеством крылатых ракет "Калибр" - до 16 единиц, сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

"Мы сделали версию на базе проекта 21631 "Буян-М". Только увеличили вдвое количество "Калибров": с восьми до 16 ракет", - сказал Мистахов.

Он пояснил, что такое решение удалось реализовать благодаря незначительному увеличению водоизмещения.

"Помимо увеличения количества ракет мы сделали V-образный корпус корабля, поставили винты вместо водометов, улучшив таким образом мореходность", - сказал Мистахов.

Он подчеркнул, что пока проработан эскизный проект, сделана демонстрационная модель.

"Мы предлагаем новый проект как российскому флоту, так и на экспорт", - сказал гендиректор "Ак Барса".