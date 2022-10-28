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Известия.ru

Снайпер ДНР рассказал о трофейной винтовке украинского производства

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Источник изображения: Фото: скриншот видео

Снайпер отряда «Шторм» Донецкой Народной Республики (ДНР) 26 октября рассказал о трофейной снайперской винтовке UAR-10 украинского производства.

По его словам, она выпускается по американским технологиям, ее комплектующие полностью натовского образца.

«Вообще, изначально это винтовка AR-10, которая была выпущена в Америке. Они привезли сюда, в Украину, комплектующие, завезли станки… UKROP название, UAR-10. Боевые качества… по факту это СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Ред.), то есть дистанция именно рабочая — 800 м», — рассказал снайпер «РИА Новости».

25 октября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о трофейной украинской технике у российских бойцов. Он пояснил, что броню трофейной техники перекрашивают, внутренности разбирают на запчасти. Так, с украинского танка Т-80 демонтировали силовую установку, которая будет восстановлена и установлена на танк российских военных.

После ремонта военнослужащие проводят тестовые испытания, чтобы проверить боеспособность техники.

До этого, 22 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники захватили украинскую трофейную бронетехнику в ходе ликвидации подразделений националистов. В числе трофеев — бронетранспортер украинского производства, дооборудованный иностранной зенитной установкой (БТР-ЗУ), и переданная странами Балтии боевая машина пехоты (БМП-2).


Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
БМП-2
СВД
Система поражения "Ратник"
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
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