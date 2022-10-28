ВМС Саудовской Аравии получили первый сторожевой катер французской постройки проекта FPB 2200

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что военно-морские силы Саудовской Аравии 25 октября 2022 года в Джидде ввели в строй своего Западного флота (на Красном море) головной 22,35-метровый сторожевой катер проекта FPB 2200 (бортовой номер "084") постройки французской компании Couach.

Церемония ввода в состав ВМС Саудовской Аравии головного сторожевого катера проекта FPB 2200 (бортовой номер "084") постройки французской компании Couach. Джидда, 25.10.2022 (с) министерство обороны Саудовской Аравии

Контракт на постройку 12 сторожевых катеров нового проекта FPB 2200 был выдан саудовской стороной компании Couach в 2019 года. Строительство катеров ведется на верфи компании в Гюжан-Местрасе на Атлантическом побережье Франции (департамент Жиронда). Головной катер (бортовой номер "084") был спущен на воду 19 ноября 2021 года, проходил испытания во Франции с начала 2022 года, был доставлен в Саудовскую Аравию на транспортном судне в июне и теперь введен в строй. Сдача остальных катеров по условиям контракта планируется по одному в месяц, второй и третий построенные катера (бортовые номера "086" и "088") были отправлены в Саудовскую Аравию в августе.

Катера проекта FPB 2200 имеют композитную конструкцию, выполненную методом инфузии, используется композиционный материал собственной разработки Couach, состоящий из стекловолокна, углеродного волокна и кевлара. Водоизмещение катера порожнем составляет 51 тонну, длина 22,35 метра, ширина 5,6 метра и осадка менее 1,35 метра. Двухвальная энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU мощностью по 1200 л.с., приводящих два винта. Катер может развивать максимальную скорость 27 узлов и крейсерскую скорость 12 узлов. Запас топлива 7 тысяч литров, дальность плавания составляет 600 миль при скорости 28 узлов, автономность пять суток. Экипаж 8 человек.

Особенностью катеров этого типа, строящихся для ВМС Саудовской Аравии, является их оснащение в кормовой части 12-зарядной пусковой установкой корабельного варианта южнокорейского ракетного комплекса Bigung (Poniard), использующего 70-мм легкие управляемые ракеты К-LOGIR (с инфракрасными головками самонаведения) производства компании LIG Nex1 (в составе группы LG). На катерах эти ракетные комплексы устанавливаются уже в Саудовской Аравии. Кроме того, катера оснащены двумя дистанционно управляемыми боевыми модулями производства южноафриканской компании Dynateq International - 20-мм Sea Rogue в носовой части и 12,7-мм Rogue Lite в кормовой части, - а также двумя 12,7-мм пулеметами на ручных турелях на надстройке. Установлены система боевого управления компании ​​Nexeya (группы Hensoldt) и комплекс связи группы Thales, включая станцию спутниковой связи (антенна которой находится в большом обекателе на мачте).

Ранее компания Couach выполнила рекордный для себя контракт 2015 года (в качестве субподрядчика германской группы Lürssen), сдав в 2016-2018 годах МВД Саудовской Аравии 79 скоростных 16,5-метровых катеров-перехватчиков проекта 1650 FIC. Cейчас компания выполняет также на заказ на постройку 22 скоростных 14-метровых катеров-перехватчиков проекта 1400 FIC для Омана.

Церемония ввода в состав ВМС Саудовской Аравии головного сторожевого катера проекта FPB 2200 (бортовой номер "084") постройки французской компании Couach. Джидда, 25.10.2022 (с) Saudi Press Agency

Головной построенный французской компанией Couach для ВМС Саудовской Аравии сторожевой катер проекта FPB 2200 (бортовой номер "084") во время испытаний во Франции, май 2022 года (с) Michel Floch

Второй и третий построенные французской компанией Couach для ВМС Саудовской Аравии сторожевые катера проекта FPB 2200 (бортовые номера "086" и "088") во время испытаний во Франции, август 2022 года (с) Michel Floch и Vincent Groizeleau

Облик строящихся французской компанией Couach для ВМС Саудовской Аравии сторожевых катеров проекта FPB 2200 (с) Couach и NavalNews