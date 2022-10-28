Австралия заявила о намерении поддерживать Украину до разрешения конфликта на ее условиях

По словам главы австралийского правительства Ричарда Марлза, "принципы, которые поставлены на карту в этом конфликте, затрагивают национальные интересы" его страны

СИДНЕЙ, 27 октября. /ТАСС/. Австралия намерена оказывать поддержку Украине до завершения военного конфликта на территории этой страны на условиях Киева. Соответствующее заявление сделал в четверг заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз.

"Наша поддержка Украины рассчитана на долгосрочную перспективу, и в основе наших решений [о выделении военной помощи Киеву] лежит убежденность в том, что конфликт будет продолжаться длительное время. Нам нужно оставаться на стороне Украины столько, сколько потребуется, чтобы эта страна могла разрешить спор на своих условиях. Украинское государство расположено далеко от Австралии, однако принципы, которые поставлены на карту в этом конфликте, затрагивают наши национальные интересы", - указал Марлз.

Он также отметил, что австралийские военные, которых Канберра решила направить для подготовки солдат ВСУ, прибудут в Великобританию к концу года и уже "в январе приступят к тренировке украинских резервистов". "Это действительно важно для украинцев, и <…> наш военный персонал обеспечит базовую подготовку пехоты ВСУ в Великобритании", - уточнил австралийский вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Канберра приняла решение направить Киеву дополнительно 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместить 70 инструкторов в Великобритании для обучения украинских военных. С учетом новых машин Украина суммарно получит от Австралии 90 БТР, шесть гаубиц M777, 28 бронемашин M113, противотанковое и другое оружие. Общий объем средств, выделенных Канберрой на поддержку Киева, составляет порядка 655 млн австралийских долларов ($422 млн), большая часть этой суммы - около 475 млн австралийских долларов ($306 млн) - ушла на закупку вооружений.