На основе ПД-8 могут создать отечественный двигатель для вертолета Ми-26

Заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил, что работы по этой тематике планируют проводить по планам и графикам, которые поставит заказчик - Минобороны РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Отечественный двигатель для самого большого в мире вертолета Ми-26 может быть создан на основе газогенератора перспективного двигателя ПД-8. Об это сообщил ТАСС заместитель генерального директора - генеральный конструктор АО "ОДК" (входит в Ростех) Юрий Шмотин в рамках Международного форума двигателестроения.

"Газогенератор двигателя ПД-8 может быть использован как газогенератор для двигателя нового поколения вертолета Ми-26", - отметил он.

По словам Шмотина, работы по этой тематике планируется проводить в соответствии с теми планами и графиками, которые поставит заказчик - Минобороны РФ.

Двигатель ПД-8 разрабатывают для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200. Премьерный показ газогенератора этого двигателя состоялся на МАКС-2021, который прошел в подмосковном Жуковском. Концепцией ПД-8 заложено создание семейства современных газотурбинных двигателей с возможностью улучшения удельного расхода топлива и снижения стоимости жизненного цикла. Ранее первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью ТАСС сообщал, что перспективный российский двигатель ПД-8 получит сертификат в 2023 году.