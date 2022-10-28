Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%

Генеральный директор Ростеха сообщил, что военные представительства Минобороны для снижения себестоимости поставляемой продукции отказываются согласовывать увеличение заработной платы на предприятиях

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов попросил правительство РФ повторно рассмотреть инициативу Союза машиностроителей России (Союзмаш), подразумевающую повышение зарплаты работников, привлеченных гособоронзаказу (ГОЗ) оборонных предприятий, на 10% от средней по региону. Об этом он сообщил ТАСС.

"Хотел бы остановиться на одной из важнейших проблем предприятий ОПК - кадровой. Прошу правительство повторно рассмотреть инициативу Союза машиностроителей России по установлению уровня оплаты труда в организациях ОПК, которые выпускают продукцию по ГОЗ, минимум на 10% выше средней по регионам их присутствия. В настоящее время военные представительства Минобороны России с целью снижения себестоимости поставляемой продукции отказываются согласовывать увеличение заработной платы на предприятиях. Так быть не должно", - сказал глава госкорпорации.

Чемезов назвал сотрудников организаций оборонно-промышленного комплекса "элитой страны". "В значительной степени именно от их работы, иногда в три смены, зависят наши успехи как на фронте, так и в обеспечении безопасности и суверенитета нашей страны", - подчеркнул он.