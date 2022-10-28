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ТАСС

Милли обсудил с главами штабов Великобритании, Канады и Франции ситуацию на Украине

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Источник изображения: Алексей Ерешко/ТАСС

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США "поделился оценкой" российской спецоперации

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли в среду провел телефонные разговоры с начальниками штабов ВС Великобритании, Канады и Франции. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, в ходе звонков Милли обсудил с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Бюркаром и его канадским коллегой Уэйном Эйром "темы, представляющие взаимный интерес", и "поделился оценкой" продолжающейся российской спецоперации.

Одной из тем разговора Милли с начальником штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакином также стала ситуации на Украине. Они обсудили "безопасность в Восточной Европе и вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес".

Милли и глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 26 октября в телефонном разговоре обсудили "несколько вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью", и условились поддерживать открытыми каналы связи. Как указали ранее в МО РФ, Герасимов в ходе телефонной беседы с Милли обсудил возможное применение Украиной "грязной бомбы". В минувшие выходные министр обороны РФ Сергей Шойгу провел по телефону переговоры с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции, обсудив с ними ситуацию на Украине. 

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