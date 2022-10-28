Заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил, что их испытания продолжат проводить в 2023 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В России создали три опытных образца перспективного двигателя ПД-8. Они участвуют в испытаниях. Об это сообщил ТАСС заместитель генерального директора - генеральный конструктор АО "ОДК" (входит в Ростех) Юрий Шмотин в рамках Международного форума двигателестроения.

"У нас уже испытано три опытных образца, на которых мы получили результаты, и сегодня говорим: термодинамически машина состоялась", - отметил он.

По словам Шмотина, работы над двигателем продолжаются. Он отметил, что есть вопросы, которые нужно решить во время проведения сертификационных и инженерных испытаний. Тесты запланированы до конца года и на следующий год.

Двигатель ПД-8 разрабатывают для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200. Премьерный показ газогенератора этого двигателя состоялся на МАКС-2021, который прошел в подмосковном Жуковском. Концепцией ПД-8 заложено создание семейства современных газотурбинных двигателей с возможностью улучшения удельного расхода топлива и снижения стоимости жизненного цикла. Ранее первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью ТАСС сообщал, что перспективный российский двигатель ПД-8 получит сертификат в 2023 году.