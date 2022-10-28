Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН при расследовании о БПЛА

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя отметил, что Москва не угрожает прервать сотрудничество

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Россия может пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН в случае проведения расследования по беспилотникам на Украине. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Я бы не сказал, что мы угрожаем прервать сотрудничество, - отметил Небензя, отвечая на соответствующий вопрос. - Но мы, конечно, пересмотрим наше сотрудничество в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности".

Украина и западные страны обвиняют Иран в поставках России беспилотников для использования на Украине, что, согласно их позиции, является нарушением резолюции 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Они просят отправить на Украину миссию ООН для изучения происхождения беспилотников. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что у ООН нет мандата проводить подобные расследования, и если оно будет предпринято, то Россия пересмотрит отношения с секретариатом ООН.