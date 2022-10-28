Байден полагает, что США должны сохранять военное превосходство над другими странами

Американский президент отметил, что его государство не стремится к конфликту

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Администрация США считает необходимым, чтобы у Вашингтона было преимущество по сравнению с другими государствами с точки зрения военного потенциала. Об этом заявил президент США Джо Байден в среду на встрече в Белом доме с рядом помощников, курирующих вопросы национальной безопасности.

"Мы должны сохранять наше военное превосходство, но мы ясно даем понять, что не стремимся к конфликту", - утверждал президент. Он отметил, что разъяснял позицию США по этому вопросу, в частности, председателю КНР Си Цзиньпином.

Байден сказал, что "США с союзниками и партнерами по всему миру продолжат поддерживать Украину" в свете проведения Россией специальной военной операции. "Мы должны сохранять НАТО сильной и единой по мере того, как мы сталкиваемся с сегодняшними и завтрашними угрозами", - сказал он.

По мнению Байдена, "это десятилетие является решающим". "Мир меняется, он меняется быстро, и нам нужно взять в свои руки нашу судьбу в свете этих перемен", - добавил президент. "Нам нужно реагировать на обострение соперничества между ведущими державами, одновременно давая ответ на общие вызовы, которые оказывают влияние на жизни миллиардов людей по всему миру", - полагает глава администрации США. К таким вызовам он отнес изменение климата и опасность пандемий.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.