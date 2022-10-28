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ТАСС

США не исключили введения новых санкций против Ирана за сотрудничество с РФ

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

В Белом доме отметили, что пока объявления о дополнительных рестрикциях не последует

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты уже ввели санкции в отношении Ирана за имеющее место, по оценке Вашингтона, военно-техническое сотрудничество Тегерана и Москвы, и новых объявлений такого рода в настоящее время нет, хотя подобные дополнительные рестрикции потенциально не исключаются. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Насколько я помню, мы ввели определенные дополнительные санкции на прошлой неделе в связи с поставкой ими этих беспилотных летательных аппаратов России", - утверждал сотрудник СНБ. Он имел в виду выводы американской администрации о том, что Тегеран передает Москве беспилотники, применяющиеся в ходе специальной военной операции на Украине. Россия отвергает заключения США на этот счет.

"Мы не исключаем возможности применения [в будущем] дополнительных [таких] санкций. Сегодня мне объявлять не о чем. Однако, конечно, если и когда мы поступим таким образом, мы предадим это огласке", - добавил Кирби.

По версии американской стороны, Тегеран поставляет Москве дроны иранского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом. Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников, этот вопрос нужно переадресовать Минобороны России. Он подчеркнул, что Россия использует БПЛА отечественного производства.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве. 

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Иран
Россия
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Украина
Компании
Минoбороны РФ
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БПЛА
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