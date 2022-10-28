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ТАСС

Британский премьер обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию на Украине

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: Илья Дмитрячев/ ТАСС

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ждет возможности, чтобы поработать вместе с Соединенным Королевством над решением ключевых проблем

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Новый глава правительства Великобритании Риши Сунак в среду провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив с ней ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества Лондона и Брюсселя. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам беседы канцелярией главы правительства.

"Лидеры подчеркнули, что придают особое значение отношениям Соединенного Королевства и Евросоюза и сотрудничеству двух сторон в качестве союзников и друзей. Премьер-министр указал, что общий ответ на вторжение России на Украину, в особенности введение беспрецедентных санкций, является примером того, чем так ценно сотрудничество Великобритании с ЕС", - говорится в документе.

На Даунинг-стрит, 10 подчеркнули, что сторонам необходимо поддерживать тесное сотрудничество по вопросам экономики и борьбы с изменением климата.

"Жду возможности поработать вместе над решением ключевых проблем, включая развязанную Россией войну на Украине и изменение климата", - написала после разговора фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

У Сунака 26 октября состоялся разговор с главой правительства Ирландии Михолом Мартином. Лидеры подчеркнули важность "сохранения международного единства" в свете продолжающегося конфликта на Украине.

В ходе обоих разговоров Сунак заявил, что хотел бы с помощью переговоров, а не односторонних действий добиться разрешения спора с ЕС по поводу таможенного статуса Северной Ирландии. После выхода Великобритании из Евросоюза Лондон пытается пересмотреть условия протокола по Северной Ирландии, но Брюссель не готов к уступкам. Из-за этого предшественница Сунака Лиз Трасс заявляла, что Лондон может отказаться от соблюдения протокола, что вызвало бы крайне резкую реакцию Брюсселя и Дублина. 

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