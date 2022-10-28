Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках

Постпред РФ при ООН считает, что инициатива Запада о проведении соответствующего расследования нарушает резолюцию 2231

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине.

"С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу", - подчеркнул российский постпред, выступая в среду на заседании Совета Безопасности всемирной организации. "Для обсуждения вопросов выполнения резолюции Совета Безопасности 2231 есть формат 2231 с соответствующими полугодовыми заседаниями Совета [Безопасности]", - указал Небензя.

Совет Безопасности ООН не давал поручения Секретариату всемирной организации провести расследование происхождения беспилотников на Украине, а самостоятельно проявить такую инициативу этот орган не может, заявил Небензя. "В подпункте G пункта 6 записки председателя по резолюции 2231 (по иранской ядерной программе - ТАСС) четко указано, что Секретариат может выполнять другие задачи только в случае соответствующего поручения со стороны Совета Безопасности. Никакого такого дополнительного поручения, тем более в плане проведения расследования, Совет Секретариату не давал", - сказал он.

Западные страны настаивают, что якобы имеющая место поставка Ираном России беспилотников для использования на Украине нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Ранее они призвали Секретариат всемирной организации провести расследование по этому вопросу.

"Действия западных делегаций, которые требуют от секретариата проведения расследования сюжета с дронами, создают исключительно опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения они добиваются искусственного расширения компетенций секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета Безопасности", - сказал он.

"Призываем членов Совета встать на защиту Устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения секретариатом статьи 100 Устава и мандата секретариата", - добавил Небензя.