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Вестник Мордовии

Украинские неонацисты получили из Польши 24 старых РСЗО БМ-21 "Град"

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Источник изображения: Фото: бмпд

Реактивные системы БМ-21 "Град" поставлены польской армией неонацистским вооруженным формированиям Украины. Всего было отправлены 24 пусковые установки, а также боеприпасы.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", "Грады" изготовлены на платформах трехосных полноприводных вездеходов "Урал-375Д" и приобретены у Советского Союза еще в 70-е годы. От РСЗО такого же типа, находившихся на вооружении боевиков киевского режима, их отличает характерный трехцветный камуфляж и то, что в у ВСУ, как правило, "двадцать первые" - на базе более поздних "Урал - 4320" с дизельными двигателями.

В настоящее время в дивизионах польских сухопутных войск остается еще полсотни таких боевых машин. Так что, не исключено, что планируются новые поставки.

Также возможна отправка в эту горячую точку и установок RM-70 (до тридцати единиц), являющихся чехословацкой версией "Града", под которую приспособили четырехосные тяжелые автомобили высокой проходимости Tatra T813 Kolos. Их снабдили бронированной кабиной и находящимся за ней устройством для быстрого заряжания, имеющим сорок дополнительных реактивных боеприпасов. Часть из таких машин для самостоятельного оборудования позиций снабжаются бульдозерными отвалами.

Сейчас для замены БМ-21 и RM-70 военная промышленность Польши изготавливает 122-мм РСЗО WR-40 Langusta, и в их основе лежат советские разработки. Главные отличия заключаются в применении грузовика Jelcz модели P662D.35 (6x6) с шестиместной защищенной кабиной, цифровой системой управления огнем и способными бить на 42000 метров новыми ракетными снарядами Feniks-Z. Всего с 2006 года выпущено семьдесят пять таких установок.

На прошлой неделе стало известно о закупках Варшавой южнокорейских систем K239 Chunmoo, всего 288 штук, еще ранее был заключен контракт на американские M142 HIMARS.

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Страны
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
HIMARS
Град РСЗО
Компании
Tatra
ГАЗ Группа
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