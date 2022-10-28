Готовы ли британские кибервойска сразиться с Россией?

TNI: британские кибервойска пора использовать против России

Британия и США поддерживают Украину в кибероперациях против России, признает автор TNI. По его мнению, пора обсудить вопрос об использовании кибератак непосредственно против Москвы.

Бурджу Озчелик (Burcu Ozcelik)

Запад придал Украине решимости: предоставленная им военная техника затормозила первоначальный натиск России, а по мере углубления конфликта может привести к перелому в борьбе с российской агрессией. Волна подстрекательских заявлений Кремля усугубила опасения, что Россия может применить тактическое ядерное оружие — особенно после того, как аннексировала четыре частично оккупированные украинские области. Но более реалистичным, чем ядерный удар, представляется риск, что Россия решится на подрывные кибератаки. Наступательные информационные операции в компьютерных сетях играют стержневую роль в стратегическом мышлении российского военного аппарата, особенно против государств НАТО.

И если насчет ядерной кнопки президент Владимир Путин, скорее всего, блефует, то отключить Западу интернет и нарушить работу военных складов и ключевой энергетической инфраструктуры ему ничего не стоит — намеком на это стал подрыв газопроводов "Северный поток" на Балтике. К этим сценариям британское правительство и частные компании готовились давно.

Однако поводом для беспокойства стало то, что ресурсы британского киберкомандования ограничены, а акцент на укреплении киберзащиты Украины ослабит внутреннюю безопасность. Необходимо верно расставить приоритеты, и, хотя секретность операций в ходе продолжающегося конфликта понятна, о роли Великобритании в кибероперациях на Украине известно немного. Ее обязательства бессрочны? И каков в таком случае их формат? Основные противники Великобритании в этой сфере, Китай и Россия, вложили в свои кибервозможности значительные средства. Если Великобритания продолжит выделять ресурсы и делиться разведданными об угрозах с Украиной, то ей придется либо пойти на компромисс в своем ответе на угрозы со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи, либо взять на себя обязательство значительно увеличить инвестиции на Украину, чтобы обеспечить соответствие ее текущих оперативных возможностей реалиям затяжного конфликта.

Резонно предположить, что Великобритания сможет отомстить России кибератакой по ее интересам. Киберспециалисты НАТО, особенно из США и Великобритании, уже ведут эффективную борьбу на передовой: их тихая битва за экраном помогает сдерживать российские кибератаки по украинским целям, чье поражение чревато далеко идущими последствиями для всей Европы. Не секрет, что Россия проводит разрушительные кибератаки на украинскую инфраструктуру — в частности, против спутниковой компании Viasat. 23 февраля, за день до начала военной кампании, она атаковала сайты ключевых государственных учреждений Украины.

По данным комплексного обзора за прошлый год, Великобритания идет на третьем месте в мире по мощи в киберпространстве и занимает высокие позиции в области обороны, разведки, техобслуживания и наступательных возможностей. При бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне под эгидой Центра правительственной связи и министерства обороны были созданы Национальный центр кибербезопасности и Национальные киберсилы.

Наступательные кибервозможности Великобритании держатся в тайне от общественности, а их центры расположены по всей стране, в первую очередь при Центре правительственной связи в утопающем в зелени Челтнеме и связанных с ним военных объектах. Однако помимо этих общеизвестных мест есть множество секретных объектов, которые используют ресурсы британской военной и гражданской разведки и Национальных киберсил. В феврале министр обороны Бен Уоллес заявил парламенту: "Я солдат, и меня всегда учили, что лучшая защита — это нападение". Он добавил, что в ответ на урон британским сетям со стороны Москвы Великобритания готова развернуть ответные кибератаки.

В национальной британской киберстратегии 2022 года значиться цель "стать ведущей ответственной и демократической кибердержавой". Но хотя в наступательных операциях приняты осторожность и оперативная секретность, для решения некоторых вопросов неизбежно потребуются подотчетность и прозрачность. Например: как организован "наступательный киберпотенциал" и что делается для соблюдения международного права, этики и дипломатии? По этим вопросам Британии необходима общественная дискуссия.

Чиновники британской разведки обсуждать наступательные кибервозможности не любят — и это понятно. Как объяснил мне доктор Эндрю Двайер, один из руководителей британской рабочей группы по наступательной кибербезопасности, в открытый доступ выкладывается лишь скудная информация о конкретных шагах Лондона в поддержку военных действий ВСУ. В июне глава киберкомандования США и директор Агентства национальной безопасности генерал армии Пол Накасоне сообщил, что Америка поддерживает Украину в кибероперациях, включая наступательную, оборонительную и информационную деятельность. Национальные киберсилы тесно сотрудничают с американскими коллегами, и британское правительство неоднократно подчеркивало свою готовность делиться кибервозможностями в рамках НАТО.

По словам Двайера, Великобритания обладает значительными разведывательными возможностями (которые наверняка подкреплены шпионскими операциями с применением как кибертехнологий, так и агентурной разведки), а также солидным потенциалом в области радиоэлектронной борьбы: "Нет никаких сомнений, что Великобритания выборочно делится разведданными с Украиной и другими союзниками на основе своих возможностей в России и других странах".

Украинские силы не только предвосхитили переброску российских войск, но и сорвали их операции, вынудив отказаться от ряда средств мобильной связи и отправки старших командиров на передовую. По данным украинских источников, всего за время конфликта было убито до четырнадцати российских генералов — беспрецедентно много со времен Второй мировой. Проще говоря, благодаря электронной разведке Запада Украина смогла обезглавить российское командование и посеяла в его рядах сомнения и хаос.

В ключевом докладе Королевского колледжа Лондона за прошлый год делается вывод, что Великобритания должна сохранить первенство в собственном киберпространстве. Двайер, один из его авторов, сообщил мне: "Великобритания, от Национального центра кибербезопасности до наступательных кибервозможностей (включая мягкую кибердипломатию и повышенное внимание к техническим стандартам), представляет собой толкового игрока, которому по силам влиять на глобальную геополитику, пусть и не задавать тон". Хотя крайне важно, чтобы Украина и впредь получала неослабную поддержку Запада, британское правительство не должно истощать свои киберресурсы — это подвергнет ее общественность опасности в тылу.

Доктор Бурджу Озчелик — научный сотрудник Общества Генри Джексона и доктор политологии Кембриджского университета