Россия наращивает вооружение Арктики и экономит на охране окружающей среды

— новая холодная война в регионе Северного Ледовитого океана пугает экспертов.

Yle: действия России в Арктике — стратегический вызов для НАТО

Россия восстановила на севере свои военно-морские базы и перезапустила систему обороны, сообщает Yle. Это стратегический вызов, в том числе, и для НАТО, считает экс-министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Она не верит, что сотрудничество когда-нибудь может вернуться на прежний уровень.

Мика Хентунен (Mika Hentunen)

Спецоперация России на Украине принесла холодную войну в Арктику. Отношения между крупнейшей страной, имеющей здесь территории, и другими странами региона, разрушены практически полностью.

Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Søreide), министр иностранных дел Норвегии с 2017 по 2021 год, нынешний председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне, не верит, что сотрудничество когда-нибудь может вернуться на уровень, существовавший до оккупации Крыма в 2014 году.

Политик партии с правыми взглядами обеспокоена известиями, приходящими из северной России. Например, известно, что Россия возобновила на севере работу военно-морских баз.

Послания поступают так же, как во времена СССР — по различным разведывательным каналам. Прямых каналов связи у стран-соседей сейчас нет.

"Экология региона очень уязвима, сейчас там наблюдается наращивание вооружения. Большая часть российского ядерного оружия расположена на Кольском полуострове, и Россия перезапустила свою систему обороны. Это стратегический вызов, в том числе, и для НАТО", — так Ине Эриксен Сёрейде видит ситуацию.

Северный морской путь затих

Марисоль Мэддокс (Marisol Maddox), эксперт по арктической политике в американском Центре Вудро Вильсона, тоже обратила внимание на происходящее. Действия России на севере носят военный характер больше, чем раньше.

Северный морской путь, на который в последние годы возлагались большие надежды, сейчас затих.

"Похоже, предстоящей зимой Китай тоже не собирается отправлять грузовые суда в Европу по этому маршруту", — рассказывает Мэддокс.

Без сотрудничества действия россиян невозможно отследить.

"Под давлением санкций они стараются использовать свои природные ресурсы эффективнее, чем раньше. Это значительно увеличит трансграничные экологические риски", — говорит Мэддокс.

США беспокоятся из-за глобального потепления

Американский исследователь положительно отзывается об искреннем интересе администрации Джо Байдена (Joe Biden) к региону Северного Ледовитого океана.

В начале октября США опубликовали новую арктическую стратегию, направленную на развитие региона.

В стратегии приводятся результаты исследования Арктического совета, согласно которому в северных регионах потепление происходит в три раза быстрее, чем в других областях земного шара.

"Кажется, администрация США наконец осознала особую важность этого региона. Многие штаты хотят инвестировать в исследования и международное сотрудничество", — сообщает Мэддокс.