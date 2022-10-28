Войти
ИноСМИ

Россия наращивает вооружение Арктики и экономит на охране окружающей среды

228
0
0
Прибытие атомного ледокола Арктика в Мурманск
Прибытие атомного ледокола Арктика в Мурманск.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

— новая холодная война в регионе Северного Ледовитого океана пугает экспертов.

Yle: действия России в Арктике — стратегический вызов для НАТО

Россия восстановила на севере свои военно-морские базы и перезапустила систему обороны, сообщает Yle. Это стратегический вызов, в том числе, и для НАТО, считает экс-министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Она не верит, что сотрудничество когда-нибудь может вернуться на прежний уровень.

Мика Хентунен (Mika Hentunen)

Спецоперация России на Украине принесла холодную войну в Арктику. Отношения между крупнейшей страной, имеющей здесь территории, и другими странами региона, разрушены практически полностью.

Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Søreide), министр иностранных дел Норвегии с 2017 по 2021 год, нынешний председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне, не верит, что сотрудничество когда-нибудь может вернуться на уровень, существовавший до оккупации Крыма в 2014 году.

Политик партии с правыми взглядами обеспокоена известиями, приходящими из северной России. Например, известно, что Россия возобновила на севере работу военно-морских баз.

Послания поступают так же, как во времена СССР — по различным разведывательным каналам. Прямых каналов связи у стран-соседей сейчас нет.

"Экология региона очень уязвима, сейчас там наблюдается наращивание вооружения. Большая часть российского ядерного оружия расположена на Кольском полуострове, и Россия перезапустила свою систему обороны. Это стратегический вызов, в том числе, и для НАТО", — так Ине Эриксен Сёрейде видит ситуацию.

Северный морской путь затих

Марисоль Мэддокс (Marisol Maddox), эксперт по арктической политике в американском Центре Вудро Вильсона, тоже обратила внимание на происходящее. Действия России на севере носят военный характер больше, чем раньше.

Северный морской путь, на который в последние годы возлагались большие надежды, сейчас затих.

"Похоже, предстоящей зимой Китай тоже не собирается отправлять грузовые суда в Европу по этому маршруту", — рассказывает Мэддокс.

Без сотрудничества действия россиян невозможно отследить.

"Под давлением санкций они стараются использовать свои природные ресурсы эффективнее, чем раньше. Это значительно увеличит трансграничные экологические риски", — говорит Мэддокс.

США беспокоятся из-за глобального потепления

Американский исследователь положительно отзывается об искреннем интересе администрации Джо Байдена (Joe Biden) к региону Северного Ледовитого океана.

В начале октября США опубликовали новую арктическую стратегию, направленную на развитие региона.

В стратегии приводятся результаты исследования Арктического совета, согласно которому в северных регионах потепление происходит в три раза быстрее, чем в других областях земного шара.

"Кажется, администрация США наконец осознала особую важность этого региона. Многие штаты хотят инвестировать в исследования и международное сотрудничество", — сообщает Мэддокс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Норвегия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Арктика
Ядерный щит
Похожие новости
24.10.2022
Важнее, чем Украина. В США озвучили новые цели противостояния с Россией
12.03.2021
Folha (Бразилия): в Арктике США пугают Россию «темным рыцарем»
12.06.2020
Die Welt (Германия): «Русские ракеты могут поразить любую цель в Европе»
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
27.06.2016
Секрет непревзойденности "Искандера" и "Вербы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 06:30
  • 36390
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.10 05:08
  • 3
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 28.10 03:35
  • 2
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 19:29
  • 12
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 12:53
  • 2
Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
  • 27.10 12:47
  • 1
Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"
  • 27.10 12:29
  • 3
Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА
  • 27.10 12:07
  • 0
Новый виток развития Запада: прав тот, у кого дубина больше
  • 27.10 11:42
  • 5
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 11:25
  • 0
Противостояние марионеток США (Залужный) и Британии (Зеленский) набирает обороты
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены