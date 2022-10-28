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Интерфакс-АВН

Белорусские военные изучают "плюсы и слабые места" противотанковых комплексов "Джавелин"

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Противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin
Противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin.
Источник изображения: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Минск. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Командиры различных воинских соединений Белоруссии в ходе оперативного сбора с анализом украинского опыта изучают "плюсы и слабые места" противотанковых комплексов "Джавелин" и других иностранных вооружений, сообщает в среду гостелеканал ОНТ.

"Минимум теории, максимум практики. На сборах командирского состава разбирают, как и в каких условиях ведутся современные войны. Анализируют реальный опыт боевых действий на Украине, конфликта, который существенно отличается от предыдущих", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что помимо других направлений занятий на полигоне под Осиповичами в Могилевской области "анализируются и иностранные образцы вооружений. Гранатометы из Германии и США (да, это тот самый "Джавелин"). Плюсы и слабые места этих систем. И способы противодействия ".

Наблюдающий за ходом сборов начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил телеканалу, что "сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений, это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и уровней, средств связи, средств наблюдения, которые позволяют нашим войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи".

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
США
Украина
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