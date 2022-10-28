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ТАСС

Президент Израиля утверждал о применении на Украине оружия Ирана

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Президент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам Ицхака Герцога, "Иран действует, сокрушая своих собственных граждан, двигаясь к созданию ядерного оружия и поставляя летальное оружие, которое убивает невинных граждан на Украине"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил в среду на встрече с президентом США Джо Байденом, что на Украине якобы использовались вооружения иранского производства.

По его словам, "Иран действует, сокрушая своих собственных граждан, двигаясь к созданию ядерного оружия и поставляя летальное оружие, которое убивает невинных граждан на Украине". "И я думаю, что иранский вызов будет существенным вызовом, который мы будем обсуждать", - добавил он.

Днем ранее Герцог, находящийся с визитом в США, демонстрировал в ходе своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне фотографии, якобы подтверждающие факт использования иранских беспилотников в районах боевых действий на Украине. По его версии, иранская техника на фотографиях якобы полностью идентична российским БПЛА "Герань-2". Израильский президент утверждал, что эти кадры - "лишь верхушка айсберга" имеющихся у его страны разведданных по этой теме, соответствующими материалами он намеревался поделиться в ходе своего визита с представителями вашингтонской администрации.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом.

Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников Россией, этот вопрос нужно переадресовать Минобороны. Он подчеркнул, что РФ использует БПЛА отечественного производства.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве. 

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Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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