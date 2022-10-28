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Интерфакс-АВН

Quantum Space планирует вывести спутник в окололунное пространство в 2024 году

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Международная космическая станция на фоне Луны
Международная космическая станция на фоне Луны.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Частная аэрокосмическая компания Quantum Space планирует провести коммерческую миссию по выводу спутника QS-1 в окололунное пространство в конце 2024 года, сообщила в среду компания на своём сайте.

"Quantum Space сегодня объявила, что первая миссия компании в окололунном пространстве запланирована на октябрь 2024 года", - говорится в сообщении.

По плану Quantum Space, миссия должна стать первым этапом на пути к созданию "высокоскоростной магистрали" между Землёй и Луной с помощью развёртывания коммерческой деятельности, "благодаря которой аппараты смогут работать и перемещаться в окололунном пространстве и за её пределами более эффективно".

"Аппарат QS-1 будет перемещаться преимущественно между точками Лагранжа L1 и L2 системы Земля-Луна для обеспечения коммерческих операций компании, - отмечается в сообщении.

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Страны
США
Проекты
Луна
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