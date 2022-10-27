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Техкульт

Новый оптический чип способен передать весь трафик Интернета менее чем за секунду

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Передача данных

Исследователи из Датского технического университета установили новый рекорд скорости передачи данных с использованием единственного оптического чипа. Им удалось достичь показателя в 1,84 петабит/с, что почти вдвое больше расчетной пропускной способности всего земного Интернета (1 Пбит/с). Получается, что всю информацию в Интернете можно передать через этот чип менее чем за секунду – в теории, конечно.

На самом деле это рекорд, который не является именно рекордом — скорее, промежуточным показателем. Сама технология оптического чипа с частотной гребенкой оказалась настолько удачной, что инженеры с 2020 года устанавливают с ее помощью одно достижение в скорости передачи данных за другим. Математическая модель показывает, что предельный трафик может однажды достичь 100 Пбит/с – это невероятный в наши дни показатель. Принцип действия чипа основан на подаче луча инфракрасного лазера на частотную гребенку – устройство, которое разделяет базовый луч на множество отдельных волн. Каждую из них при помощи поляризации, модуляций амплитуды и фазы превращают в кодированный сигнал для передачи данных. Затем их вновь объединяют в один луч и передают по оптоволокну, а на приемнике происходит обратный процесс декодирования. Последняя версия чипа создает 233 отдельных волны, но их число может быть многократно увеличено по мере развития нанотехнологий. Также можно создавать пространственные копии базовой гребенки, чтобы распараллеливать сигнал, передавая в разы больше данных по одному каналу. Именно возможность масштабировать систему едва ли не до бесконечности является ее главным преимуществом в сравнении с существующими аналогами.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Проекты
2020-й год
ИТ
Наноиндустрия
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