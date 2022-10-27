Правительство внесет на ратификацию в Думу соглашение об охране космических технологий

Соответствующее соглашение между правительствами РФ и Индии было подписано в Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Кабмин РФ подписал постановление о внесении на ратификацию в Госдуму соглашения между правительствами России и Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Соответствующее соглашение между правительствами РФ и Индии было подписано в Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года. Правительство РФ постановило "внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительствами Российской Федерации и правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры".

Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев назначен официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации соглашения.