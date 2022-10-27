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ТАСС

Роскосмосу разрешили подписать госконтракт, подразумевающий полеты на МКС до 2027 года

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Предельный объем средств на оплату госконтракта не должен превышать 41,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает Роскосмосу заключить в 2023 году контракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), результатом которой будет в том числе отправка космонавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 -2027 годах. Соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации.

"Разрешить государственной корпорации <…> "Роскосмос" заключить в 2023 году <…> государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Управление полетом Международной космической станции и российской орбитальной станции. Реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Материально-техническое обеспечение эксплуатации российского сегмента Международной космической станции и российской орбитальной станции. Транспортно-техническое обеспечение российского сегмента Международной космической станции и российской орбитальной станции, тренажерное обеспечение подготовки космонавтов (ОКР "МКС (Эксплуатация)")", - говорится в документе.

Там уточняется, что ОКР будет проводиться в части, касающейся транспортно-технического обеспечения российского сегмента МКС. "Планируемыми результатами выполнения работы являются осуществление транспортно-технического обеспечения российского сегмента Международной космической станции в период 2023-2027 годов, в том числе доставка на станцию и возвращение на Землю космонавтов Российской Федерации, а также доставка на станцию топлива и грузов, необходимых для обеспечения полета станции и реализации долгосрочной программы целевых работ", - отмечается в распоряжении.

ОКР подразумевает изготовление и доработку космических кораблей (пилотируемых "Союзов МС" и грузовых "Прогрессов МС"), их запуск с космодрома Байконур и послеполетное обслуживание.

В качестве предельного срока исполнения работ указано 15 ноября 2027 года. Предельный объем средств на оплату госконтракта не должен превышать 41,7 млрд рублей, в том числе в 2023 году - не более 2 млрд рублей, в 2024 году - не более 4,77 млрд рублей, в 2025 году - не более 13,99 млрд рублей, в 2026 году - не более 10,47 млрд рублей, в 2027 году - не более 10,4 млрд рублей, перечисляется в распоряжении.

Порядок работы на МКС регулируется межправительственным соглашением стран-участниц, в настоящий момент оно подразумевает использование станции до конца 2024 года. Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до момента развертывания национальной станции в минимальной конфигурации - до 2028 года.

В начале октября исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев выразил надежду на то, что решение о продлении участия России в проекте МКС после 2024 года может быть принято в следующем году. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Байконур
МКС
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