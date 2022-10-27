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Военное обозрение

Пашинян заявил о стремлении к скорейшему подписанию мирного договора с Азербайджаном

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Источник изображения: topwar.ru

Ряд СМИ сообщает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении к скорейшему подписанию мирного договора с Азербайджаном. Данную информацию подтвердил и спикер армянского парламента Ален Симонян во время выступления в этом законодательном органе.

Я тоже хочу, чтобы как можно скорее подписали мирный договор

- сказал он.

При этом политик отметил, что конкретного документа пока нет, а есть лишь такое мнение.

А перед тем такую же тему поднимал и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. По его мнению, Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение до конца года.

Некоторые российские эксперты связывают такое оживление в Армении с так называемым «вашингтонским документом», подписанный двумя кавказскими государствами при посредничестве США. Для России такая активность американцев невыгодна, так как она грозит Москве потерей влияния на Южном Кавказе.

Есть риск того, что Армении поставят условие закрыть российскую военную базу в Гюмри. Возможно, именно это является конечной целью западных посредников.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
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