Литва заявила, что не может отдать Украине свои гаубицы и ЗРК NASAMS

Командующий вооруженными силами республики Вальдемарас Рупшис отметил, что он не может больше, передавая Украине имеющиеся ресурсы, "раздевать армию"

ВИЛЬНЮС, 26 октября. /ТАСС/. Передача Украине гаубиц и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые состоят на вооружении армии Литвы, невозможна, так как это отрицательно скажется на огневой мощи литовских подразделений. Об этом в среду заявил журналистам командующий вооруженными силами балтийской республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Мы должны быть обеспечены оружием, иначе не сможем выполнять поставленные задачи, в том числе в рамках НАТО", - сказал он.

По словам Рупшиса, он не может больше, передавая Украине имеющиеся ресурсы, "раздевать армию". "Надо искать другие варианты поддержки", - утверждал командующий.

Такую позицию он обещал озвучить на ближайшем заседании госсовета обороны. Президент Литвы Гитанас Науседа 12 октября заявил, что на этом заседании предстоит принять решение по вопросу о передаче Киеву гаубиц и NASAMS.

Работу государственного совета обороны, в который входят премьер-министр, глава военного ведомства, командующий армией и спикер парламента, возглавляет президент Литвы. Заседания совета по инициативе главы государства проводятся по мере возникновения проблем, которые необходимо рассмотреть на данном уровне.