Показано знакомство иностранных наёмников с гранатомётом украинской разработки РГ-1 «Поршень»

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим на фоне больших потерь среди кадровых военных и низкой боеспособности мобилизованных всё больше полагается на иностранных наёмников. Уже отмечается активное участие так называемых «диких гусей» в отдельных наступательных операциях, Так, наёмники являются основной ударной силой в осуществляемых в настоящее время атаках на участок Сватово-Кременная.

Соответственно всё больше появляется кадров с боевиками, прибывшими ради заработка в незалежную. На одном из видео демонстрируется знакомство англоязычных наёмников с гранатомётом украинской разработки РГ-1 «Поршень».

Данное изделие было создано на «Южмаше» для снаряжения пехотных порядков менее громоздким по сравнению с АГС-17 средством подавления. 30-мм гранатомёт полной массой 12,5 кг обслуживается одним человеком и способен поражать как живую силу (осколочными снарядами), так и легкобронированную технику (кумулятивными боеприпасами) на дистанции эффективной стрельбы 800-1000 м. При этом в качестве основного средства поражения выступает ВОГ-17, которым снаряжается и АГС-17.

Работы над новым изделием велись с начала 1990-х годов. РГ-1 впервые был показан публике в 2014 году. Работы над проектом возобновились после начала боевых действий на Украине в 2014 году.