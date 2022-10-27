ВС ОАЭ, предположительно, закупили израильские ЗРК "Барак"

ЦАМТО, 26 октября. В Объединенных Арабских Эмиратах началось развертывание израильских ЗРК "Барак", сообщает журнал Breaking Defense со ссылкой на источники в оборонной сфере.

По данным источников издания, закупка обещает быть очень крупной, поскольку ОАЭ требуется большое количество систем для защиты важных объектов, которые снова и снова подвергаются ракетным атакам со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Сообщается, что еще в январе появились первые упоминания о том, что после серии ракетных атак хуситов власти ОАЭ без огласки связались с Израилем с целью обсуждения закупки систем ПВО для защиты от ударов хуситов. В прошлом месяце Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что власти Израиля одобрили запрос Объединенных Арабских Эмиратов на поставку мобильных ЗРК, однако по данным американского агентства, речь шла о ЗРК SPYDER, разработанных компаниями Rafael Advanced Defense Systems и IAI (Israel Aerospace Industries). В компании IAI пока отказались комментировать сообщения СМИ.

На текущий момент неясно, какая именно версия "Барак" была принята на вооружение, поскольку Israel Aerospace Industries производит семейство современных систем ПВО на основе версии "Барак-8". Первоначально разработанный и произведенный совместно с Индией как корабельная система, позднее "Барак" был модифицирован для применения в наземном варианте.

Одна из версий комплекса, "Барак MX", была недавно куплена ВС Марокко. Она представляет собой гибкую и модульную систему, позволяющую обеспечить защиту от различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты. В состав системы входят ракеты-перехватчики трех типов семейства "Барак" компании IAI. "Барак-MRAD" оснащена одноимпульсным ракетным двигателем и обеспечивает поражение целей на дальностях до 35 км; "Барак-LRAD" оборудована двухимпульсным ракетным двигателем и обеспечивает перехват маневренных целей на удалении до 70 км; "Барак-ER" с двухимпульсным ракетным двигателем и дополнительным ускорителем поражает воздушные угрозы, включая баллистические, на дальностях до 150 км. Высота поражения целей – до 30 км.

С момента подписания в 2020 году соглашений о нормализации отношений между Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Марокко, израильские оборонные компании активно ведут поиск новых потенциальных заказчиков в регионе и уже получили контракты на сумму более 3 млрд. долл. Несмотря на то, что Саудовская Аравия не является участником Авраамских соглашений, она также проявляет интерес к израильским системам вооружения.