Появились кадры с последствиями подрыва французского бронетранспортёра VAB на Украине

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Киевский режим, окрылённый недавними успехами, продолжает попытки занять новые территории в Херсонской области, однако каждый новый шаг даётся всё труднее для атакующих подразделений ВСУ. В частности, украинские войска несут постоянные потери в районе посёлка Давыдов Брод, откуда пытаются выдвигаться ближе к Днепру.

Данный населённый пункт расположен за рекой Ингулец и является удобным местом для переправы и дальнейшей переброски боевых порядков ввиду проходящих здесь дорог. Российские бойцы активно используют это и регулярно наносят урон неприятелю, в том числе благодаря обширному минированию местности. На одной из мин как раз подорвался французский бронетранспортёр к VAB.

Вот так люди катаются. Это наша машина. Наехали на мины. Все живы

- отмечает украинский военнослужащий.

Как видно из выложенного в сети видео, у бронемашины оторвало мост, однако, судя по всему, бронированный корпус, в которой размещался экипаж и десант, выдержал удар, что и спасло жизни личному составу, как утверждает боевик.

VAB с колёсной формулой 4х4 выпускается во Франции с 1976 года и позиционируется производителем как бронетранспортёр. Всего было выпущено около 5 тыс. машин: 4 тысячи для нужд ВС Франции, где они до сих пор используются, остальные - для иностранных заказчиков.