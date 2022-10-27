Минобороны показало кадры полета Ту-95МС в ходе учений стратегических сил

Министерство обороны РФ опубликовало 26 октября видео полета стратегического ракетоносца Ту-95МС во время учений стратегических сил сдерживания.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о проведении учений по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами Вооруженных сил России в ответ на ядерный удар противника.

Тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, прошла под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента России Владимира Путина.

В ходе нее все ракеты, запущенные во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики. В частности, в ходе тренировки по полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.