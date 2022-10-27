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Известия.ru

Минобороны показало кадры полета Ту-95МС в ходе учений стратегических сил

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны РФ опубликовало 26 октября видео полета стратегического ракетоносца Ту-95МС во время учений стратегических сил сдерживания.


Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о проведении учений по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами Вооруженных сил России в ответ на ядерный удар противника.

Тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, прошла под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента России Владимира Путина.

В ходе нее все ракеты, запущенные во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики. В частности, в ходе тренировки по полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
РСМ-54
Ту-95
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Военные учения
Плесецк
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