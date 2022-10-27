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ТАСС

СМИ: Австралия направит в Британию военных для обучения ВСУ

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Бронетранспортер Bushmaster
Бронетранспортер Bushmaster.
Источник изображения: © AFP 2022 / CPL ROBERT NYFFENEGGER

Она также направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster

СИДНЕЙ, 26 октября. /ТАСС/. Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместит до 70 инструкторов в Великобритании для обучения украинских военных. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, контингент Австралийских сил обороны присоединится к силам многонациональной тренировочной операции INTEFLEX. Военные прибудут в Европу ориентировочно в январе и не будут входить на территорию Украины, отмечает ABC. Вице-премьер и глава Минобороны Австралии Ричард Марлз подтвердил отправку австралийских инструкторов в Великобританию для подготовки украинских военнослужащих. Также он заявил, что бронетранспортеры "активно используются" в ходе боев на Украине. Президент и министр обороны Украины, а также посол страны в Канберре запрашивали поставки этих БТР раньше и ожидают их в еще больших количествах.

С учетом этих 30 БТР Bushmaster Киев суммарно получит 90 таких машин, пишет канал. Кроме бронетранспортеров Австралия предоставила Киеву шесть гаубиц M777, 28 бронемашин M113, противотанковое и другое оружие.

За время конфликта Австралия потратила на финансовую поддержку Украины 655 млн австралийских долларов (около $422 млн). Из этой суммы 475 млн австралийских долларов (примерно $306 млн) ушло на военную помощь Киеву. 

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Страны
Австpалия
Великобритания
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
M777
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