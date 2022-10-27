Украину превратили в полигон для экспериментов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

МОСКВА, 26 октября/ Радио Sputnik. Украину превратили в полигон для проведения военно-биологических экспериментов и сейчас накачивают оружием, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие", – цитирует Путина РИА Новости.

Также глава государства обратил внимание на непрекращающиеся попытки реализации цветных революций, активное использование "карты национализма и экстремизма", разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ.

"Чего они добиваются – те, кто это делает (страны Запада, – ред.) – мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США", – сказал Путин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская армия отработала на учениях нанесение ответного массированного ядерного удара.