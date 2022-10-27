Песков заявил, что проблемы с экипировкой для мобилизованных будут решены

Для этого принимаются меры, сообщил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.

"Действительно имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют место отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

"Меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы", - убежден Песков.

Он напомнил о создании при правительстве РФ координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, а также о том, что во вторник президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами этого совета. Представитель Кремля обратил внимание на слова главы государства на этой встрече о проблемах с экипировкой.

Песков также отметил, что "регионы самостоятельно подключаются к процессу экипировки солдат в части недостающей экипировки". По его словам, теперь данным вопросом будет заниматься и координационный совет (КС). "Вице-премьер [Денис] Мантуров персонально отвечает за это в рамках этого большого КС", - добавил представитель Кремля.