Георгия Третьякова назначили и.о. гендиректора "Российских космических систем"

Андрей Тюлин будет переведен в коллегию Военно-промышленной комиссии при правительстве

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности генерального директора "Российских космических систем" (РКС) назначен Георгий Третьяков, сообщается в среду на сайте Роскосмоса.

"Решением госкорпорации "Роскосмос" исполняющим обязанности генерального директора подведомственного холдинга "Российские космические системы", занимающегося космическим приборостроением, назначен Георгий Третьяков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возглавлявший "Российские космические системы" с 2014 года Андрей Тюлин будет переведен в коллегию Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации, где будет курировать ракетно-космическую отрасль.

Третьяков с марта 2022 года работал в холдинге "Российские космические системы" в должности исполнительного директора, до этого с июня 2020 года занимал должность заместителя генерального директора по логистике жизненного цикла, уточняется на сайте госкорпорации.