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РИА Новости

РВСН отработали нанесение массированного ответного ядерного удара

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Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Силы стратегического сдерживания на учениях отработали ответ на ядерную атаку против России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Маневры прошли под руководством президента Владимира Путина.

"Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", — доложил руководитель Минобороны главе государства.

Как уточнили в Генштабе, в учениях участвовали подвижной грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Военнослужащие произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", — заявили в Кремле.

Предыдущие учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина состоялись 19 февраля. Тогда проверялась готовность органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. Проводились пуски ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31, стрельба оперативно-тактического комплекса "Искандер", пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля, гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата в море, межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева" с подлодки "Карелия" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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