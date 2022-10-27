Глава Минобороны Украины не считает, что Россия применит ядерное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в среду, что не считает, что президент РФ Владимир Путин отдаст приказ об использовании ядерного оружия. Как сообщает агентство Reuters, такое мнение министр выразил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мое лично мнение состоит в том, что Путин не применит ядерное оружие", - сказал Резников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.