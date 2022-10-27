Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару

Минобороны показало видео тренировки ответного ядерного удара компонентов ядерной триады

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минобороны России в среду опубликовало кадры тренировки ответного удара всех компонентов ядерной триады: действия боевых расчетов на подлодке, ракетном комплексе "Ярс" и летчиков Ту-95МС.

На видео показаны действия боевого расчета на командном пункте АПЛ "Тула" по учебной тревоге "ракетная атака". Командир докладывает, что лодка находится на глубине 50 метров и движется со скоростью 4,5 узла. Далее звучит команда расчетам покинуть четвертые и пятые отсеки. Затем командир нажимает на кнопку "залп". Появляются кадры старта ракеты с борта.

Кроме того, на видео показана работа боевого расчета подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" и пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Также показан полет стратегического ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа.