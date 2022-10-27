Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

Путин заявил о рисках попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточного оружия

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент России Владимир Путин.

"Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.