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РИА Новости

Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия

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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Путин заявил о рисках попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточного оружия

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сохраняются риски попадания в руки террористов ПЗРК и высокоточных образцов оружия с "черного рынка" Украины, заявил президент России Владимир Путин.

"Серьезные вызовы формирует действующий на Украине черный рынок оружия и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идет не только о стрелковом оружии, сохраняются риски попадания в руки преступников более мощных средств поражения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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