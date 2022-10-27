Кремль: задачи тренировки стратегических сил сдерживания выполнены

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, сообщает сайт Кремля.

В среду президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В среду по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет. "В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - сообщили в пресс-службе Кремля.