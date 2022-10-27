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Шойгу заявил об учениях РФ по нанесению ядерного удара в ответ на действия противника

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: РФ проводит учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника

Россия проводит учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника. Об этом в среду, 26 октября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.


Тренировка проводится под руководством президента РФ Владимира Путина.

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил Шойгу главе государства.

Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, к тренировке были привлечены ракетный комплекс РВСН «Ярс», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула» и два ракетоносца Ту-95МС.

Ранее в этот день в пресс-службе Кремля рассказали, что под руководством Путина была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Отмечалось, что все ракеты, запущенные во время тренировки, достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики.

20 октября Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.

Глава государства на месте заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

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Россия
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