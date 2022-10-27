Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"

Кремль: по полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке были произведены в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, за которой в среду наблюдал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме.

Под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра в Кремле понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Предыдущие прошли учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет под руководством Путина прошли 19 февраля.