Войти
РИА Новости

Кремль: по полигону Кура произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"

337
0
0
Пуск межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк.

Кремль: по полигону Кура на Камчатке произвели пуски МБР "Ярс" и ракеты "Синева"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке были произведены в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, за которой в среду наблюдал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме.

Под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра в Кремле понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Предыдущие прошли учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет под руководством Путина прошли 19 февраля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Плесецк
Похожие новости
21.02.2022
Учения сил стратегического сдерживания пройдут в России в два этапа
21.02.2022
Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания
21.02.2022
На свой маневр: как прошли плановые учения вооруженных сил
22.10.2019
Чжунго цзюньван (Китай): российские стратегические ядерные силы проходят "годовую итоговую аттестацию"
13.05.2014
Россия проверила свою готовность к глобальной войне
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:24
  • 1
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
  • 27.10 10:23
  • 8
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 10:22
  • 4
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:22
  • 36340
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине