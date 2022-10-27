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Известия.ru

Минобороны РФ показало пуск ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны РФ 26 октября поделилось кадрами пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Синева» с атомного ракетного подводного крейсера «Тула» в ходе учений стратегических сил сдерживания.

На кадрах видно, как субмарина сначала идет в надводном положении, затем демонстрируется работа экипажа на глубине 50 м и пуск ракеты. Он был произведен из акватории Баренцева моря.


Ранее в этот день президент России Владимир Путин оценил ход тренировки сил стратегического сдерживания. Так, были произведены пуски МБР «Ярс» и «Синева».

В Кремле подчеркнули, что все ракеты, запущенные во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли своих целей и подтвердили заданные характеристики.

Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, полностью выполнены.

До этого, 20 октября, Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Верховный главнокомандующий посетил стрелковый комплекс, проинспектировал занятия с мобилизованными по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

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