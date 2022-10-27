ВЦИОМ: российское общество консолидировалось уже через 10 дней после начала мобилизации

Все индикаторы показывают, что мы опять соединились, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров

СОЧИ, 26 октября. /ТАСС/. Социологические исследования показывают, что российское общество консолидировалось всего через 10 дней после указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом сообщил в среду генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Буквально настоящая паника началась в результате указа о частичной мобилизации, социологические индикаторы это показывают. Но прошло 10 дней, всего 10 дней, и паника закончилась, и все индикаторы показывают, что мы опять соединились, консолидировались, объяснили себе, почему это надо и как дальше жить", - сказал он на всероссийской научно-практической конференции "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России".

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.