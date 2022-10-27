Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о поставленных Украине ЗРК NASAMS

Военный эксперт Юрий Кнутов в среду, 26 октября, в беседе с «Известиями перечислил технические характеристики поставленных на вооружение Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Как отметил специалист, NASAMS — это норвежско-американский комплекс, радиолокационная станция американского производства, за основу которой взяты американские ракеты «воздух – воздух». В связи с тем что ракет было произведено много, США использовали «излишки», для того чтобы применить их в том числе в ЗРК.

«Комплекс подвижный, имеет возможность обстрела групповой цели, ракеты зависят от модификации, по высоте примерно 20 км, дальность от 20 до 40 км. Головка самонаведения также бывает двух вариантов — инфракрасная (тепловая) либо активная (радиолокационная). Ракета очень маневренная, есть газодинамические рули, и выдерживает достаточно большие перегрузки, что делает ее весьма маневренной при стрельбе по маневрирующим целям», — рассказал Кнутов.

Разработчики NASAMS позиционируют ЗРК как комплекс, способный поражать крылатые ракеты и беспилотники, а также отражать массированный удар крылатых ракет и вести бой с роем дронов.

«Хотя насколько это будет соответствовать реальности, пока непонятно, реальные его боевые характеристики не подтверждены, он нигде не воевал. Поставка двух комплексов позволит прикрыть два небольших района или даже города. Два-три комплекса могут прикрыть Киев. Но надежность и эффективность будет ясна после реального применения», — заключил Кнутов.

Днем ранее глава компании — производителя техники Raytheon Technologies Грег Хейс заявил о том, что США передали Украине два первых ЗРК NASAMS. Он уточнил, что США пока не одобрили отправку на Украину систем ПВО Patriot, несмотря на то что переговоры на эту тему ведутся регулярно.

В тот же день бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Запад занят поисками систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, так как пока передать нечего. По его словам, достаточного количества средств ПВО не хватает для всей Европы.

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона. Он отметил, что системы ПВО производит как Италия, так и Франция, Германия и другие страны.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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