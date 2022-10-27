Пуск российской «Синевы» с подлодки показали на видео

В ходе тренировки российских стратегических ядерных сил с подводной лодки из акватории Баренцева моря произведен пуск баллистической ракеты «Синева». Соответствующее видео публикует РИА Новости в Telegram-канале.

Как сообщает агентство, за тренировкой стратегических сил наблюдал президент России Владимир Путин. Кроме «Синевы» из акватории Баренцева моря, с космодрома Плесецк была запущена ракета «Ярс».

Соответствующие пуски проведены по полигону Кура на Камчатке.

Ранее Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания.