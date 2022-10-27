Министр обороны Индии заявил Шойгу о необходимости диалога для урегулирования на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх провели встречу в декабре 2021 года.

Раджнатх Сингх заявил о недопустимости применения ни одной из сторон конфликта на Украине ядерного или радиологического оружия

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 октября. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил в среду, что в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу подтвердил позицию Нью-Дели о необходимости следовать по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

"Сегодня провел телефонный разговор с министром обороны России, господином Сергеем Шойгу. Мы обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, а также ухудшающуюся ситуацию на Украине", - написал он Twitter. "Я подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта", - отметил Сингх.

Как сообщило в своем пресс-релизе индийское военное ведомство, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. "Оба министра договорились поддерживать связь", - добавили в индийском министерстве.

Сингх сообщил, что в ходе телефонного разговора с Шойгу заявил о недопустимости применения ни одной из сторон конфликта на Украине ядерного или радиологического оружия.

По словам главы индийского военного ведомства, Шойгу "проинформировал о развивающейся ситуации на Украине, в том числе о своих опасениях по поводу возможных провокаций с использованием "грязной бомбы". "Я указал, что ни одна сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности", - написал он.

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны РФ привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу".