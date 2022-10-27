Турция резко увеличит расходы на оборону в 2023-2025 гг.

ЦАМТО, 26 октября. Согласно бюджетным документам, расходы Турции на оборону в период 2023-2025 гг. резко возрастут и составят около 2% ВВП.

Как сообщает газета Daily Sabah, проект бюджета на 2023 ф.г. предусматривает расходы на оборону в размере 1,74% ВВП (ожидается, что эта цифра в реальном выражении в итоге снизится до 1,63% ВВП в связи с высоким уровнем инфляции), а затем оборонный бюджет выйдет на уровень 2% ВВП в течение двухлетнего периода (2024-2025 гг.).

Согласно бюджетным полномочиям, Турция в 2023 ф.г. выделит на оборону 268,6 млрд. турецких лир (14,4 млрд. долл.), 327,5 млрд. турецких лир – в 2024 году и 378,1 млрд. турецких лир – в 2025 году.

Сумма, выделенная в 2023 ф.г. на НИОКР в расходной части бюджета составит рекордную сумму в 4,289 млрд. турецких лир. В настоящее время в Турции реализуется более 760 проектов в оборонной промышленности, общий стоимостной объем которых превышает 70 млрд. долл.

Из общих расходов на оборону в 268,6 млрд. турецких лир в 2023 ф.г. около 254,5 млрд. турецких лир будет выделено непосредственно "на оборону". Объем финансирования по секретной статье военных расходов, не включенной в общую классификацию, составит 8,2 млрд. турецких лир. Помимо этого, 4,289 млрд. турецких лир будет выделено на НИОКР, 597 млн. турецких лир – на "иностранную военную помощь", 1 млрд. турецких лир – на "гражданскую оборону".

Издание отмечает, что последнее десятилетие было ознаменовано "интенсивными усилиями Турции по обеспечению самодостаточности в оборонной промышленности". Эта политика позволила Анкаре снизить свою зависимость в импорте продукции военного назначения с 70% до 30%. Ожидается, что уровень национального производства в оборонном секторе в ближайшей перспективе достигнет 80%.