Войти
ТАСС

WP: в Европе опасаются утраты единства Запада по вопросу помощи Киеву

292
0
0
Лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти
Лидер меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Страны Европы опасаются того, что в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгрессе США в ноябре, может разрушиться единство Запада по вопросу помощи Украине. Об этом в среду написала газета The Washington Post.

Ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться.

Издание указывает, что после начала конфликта на Украине сложился "редкий трансатлантический консенсус" относительно необходимости поддержки Киева. Все страны Запада вместе взятые, подсчитала газета, обещали предоставить или предоставили свыше $93 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, большая часть которой приходится на США. "После комментариев <...> Маккарти <...> чиновники в Киеве и в Западной Европе начали задаваться вопросом, может ли Украина продолжать рассчитывать на Соединенные Штаты. Неясно, выполнят ли республиканцы угрозы сократить финансирование Украины, если возьмут под свой контроль Палату представителей", отмечает газета. "Сама мысль", что США могут пойти на попятный, вызывает в западных странах "тревогу", указывает издание.

Председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд, чье мнение приводит газета, считает, что РФ победит, если Америка отступит. "Когда Америка делает шаг вперед, другие страны следуют за ней. Масштабы как финансовой, так и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов гораздо больше по сравнению с другими странами. Но если Америка начнет моргать, то и другие страны могут начать", - пояснил он.

Тем не менее, по словам западных дипломатов, с которыми поговорила газета, пока единство в самой Европе относительно противостояния России и по вопросу поддержки Украине сохраняется. Это происходит, несмотря на заявления американских чиновников о том, что европейское единство может быть подорвано из-за энергетического кризиса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
14.09.2022
Путин оставит Запад без зерна
09.06.2022
НАТО столкнулась с угрозами. Россия – лишь одна из них
10.11.2020
Боевые и мирные самолеты «Туполева»
29.11.2019
На Украине заявили о китайском "кинжале в спину" России
03.08.2018
Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся
30.05.2014
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений в сфере промышленности
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:22
  • 4
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:22
  • 36340
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 10:03
  • 7
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»