WP: в Европе опасаются утраты единства Запада по вопросу помощи Киеву

Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Страны Европы опасаются того, что в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгрессе США в ноябре, может разрушиться единство Запада по вопросу помощи Украине. Об этом в среду написала газета The Washington Post.

Ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться.

Издание указывает, что после начала конфликта на Украине сложился "редкий трансатлантический консенсус" относительно необходимости поддержки Киева. Все страны Запада вместе взятые, подсчитала газета, обещали предоставить или предоставили свыше $93 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, большая часть которой приходится на США. "После комментариев <...> Маккарти <...> чиновники в Киеве и в Западной Европе начали задаваться вопросом, может ли Украина продолжать рассчитывать на Соединенные Штаты. Неясно, выполнят ли республиканцы угрозы сократить финансирование Украины, если возьмут под свой контроль Палату представителей", отмечает газета. "Сама мысль", что США могут пойти на попятный, вызывает в западных странах "тревогу", указывает издание.

Председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд, чье мнение приводит газета, считает, что РФ победит, если Америка отступит. "Когда Америка делает шаг вперед, другие страны следуют за ней. Масштабы как финансовой, так и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов гораздо больше по сравнению с другими странами. Но если Америка начнет моргать, то и другие страны могут начать", - пояснил он.

Тем не менее, по словам западных дипломатов, с которыми поговорила газета, пока единство в самой Европе относительно противостояния России и по вопросу поддержки Украине сохраняется. Это происходит, несмотря на заявления американских чиновников о том, что европейское единство может быть подорвано из-за энергетического кризиса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.