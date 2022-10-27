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ТАСС

В России предложили создать Росинформбюро с функцией военной цензуры

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Игорь Ашманов
Игорь Ашманов.
Источник изображения: russkievesti.ru

Член СПЧ Игорь Ашманов также раскритиковал позицию тех, кто считает, что люди боятся плохих новостей, поэтому нужно подавать красивую, но не всегда правдивую картинку

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов предложил создать в рамках координационного совета по обеспечению нужд СВО Росинформбюро, которое бы информировало граждан о специальной военной операции и было наделено функцией военной цензуры.

"У нас сейчас возник аналог ГКО (государственного комитета обороны, созданного во время Великой Отечественной войны - прим. ТАСС), а именно - координационный совет по всему, что касается специальной военной операции. Мне кажется, в рамках него должно возникнуть Росинформбюро, которое, наконец, станет единым голосом государства", - сказал Ашманов в среду в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"У нас нет единого голоса государства. Все говорят вразнобой. Может быть, даже не очень противоречат друг другу, но разное. Так нельзя", - продолжил он.

Член СПЧ также раскритиковал позицию тех, кто считает, что люди боятся плохих новостей, поэтому нужно подавать красивую, но не всегда правдивую картинку. "Нам нужно Росинформбюро. <...> И это, наверное, проще сделать под этим координационным советом - создать, наконец, вещательную корпорацию России, которая говорит о специальной военной операции", - добавил Ашманов.

По его мнению, у Росинформбюро должна быть еще одна функция - военная цензура. "Все мы понимаем на тривиальном уровне, что нельзя называть местоположение частей наших ракетных установок и так далее, но и пропаганду вражескую нужно душить, пока она не распространилась. Кто-то должен очень быстро принимать решение, вплоть до уровня телефонного права: <...> звонить в СМИ и говорить, что, если ты сейчас это не снимешь, завтра у тебя не будет лицензии, а может быть, и к вечеру", - сказал член СПЧ. 

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