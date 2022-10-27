Володин считает необходимым повышать привлекательность службы в ВС РФ

Спикер Госдумы отметил, что депутатам было бы правильно взять шефство над военными городками и госпиталями

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутатам палаты необходимо проработать решения, которые повышали бы привлекательность службы в Вооруженных силах РФ.

"Нам правильно сегодня предлагать решения по повышению привлекательности службы в вооруженных силах. Это тоже имеет отношение к бюджету, это имеет отношение к другим законам, и делать это надо сейчас", - сказал Володин в среду в ходе встречи депутатов думской фракции "Единая Россия" с министром финансов Антоном Силуановым в рамках рассмотрения проекта бюджета на будущую трехлетку.

Спикер палаты подчеркнул, что обсуждал эту тему с председателями комитетов Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и по молодежной политике Артемом Метелевым. "Почему у нас те, кто занимается волонтерством, получают дополнительно баллы при поступлении в вузы, а человек, отслуживший в вооруженных силах, идет на общих основаниях? Это вопрос к нам, коллеги", - обратился Володин к депутатам.

Он также напомнил, что депутатам было бы правильно взять шефство над военными городками и госпиталями. "Министерство обороны, Генеральный штаб решают задачи, непосредственно достигая цели в ходе специальной военной операции, а мы должны сделать все для того, чтобы семьи военнослужащих ни в чем не нуждались <…>, чтобы госпиталя были современные, <…> чтобы военные городки были благоустроены", - подчеркнул Володин. Он отметил, что эти вопросы депутатам следует решать в приоритетном порядке.