Газета IltaLehti: После вступления в НАТО Финляндия не намерена запрещать военные базы и ввоз ядерного оружия

Финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов. О этом сообщает газета IltaLehti со ссылкой на источники. В законопроекте не сказано об ограничении на создание военных баз в стране.

"Правительственный законопроект позволит ввезти ядерное оружие НАТО на территорию Финляндии", - информирует издание.

О том, что в документ не будут вноситься никакие ограничения, в июле этого года во время переговоров пообещали министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.

Ожидается, что законопроект будет представлен для консультаций в ближайшие две недели.

Ранее, 18 мая, Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление в альянс. Сейчас 28 стран из 30 уже приняли положительное решение.