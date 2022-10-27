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ТАСС

Володин заявил, что приоритетом проекта бюджета должно быть достижение целей СВО

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Как отметил спикер Госдумы, документ отличается от всех предыдущих, так как он принимается в условиях проведения спецоперации и беспрецедентного давления на Россию

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов должен в приоритетном порядке решать задачи, связанные с обеспечением военнослужащих и достижением целей специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе встречи депутатов фракции "Единая Россия" с министром финансов РФ Антоном Силуановым в рамках рассмотрения проекта бюджета.

"Бюджет сегодня - это обязательства страны перед нашими гражданами. Они должны быть выполнены. Это решения, которые в ситуации крайне сложной должны обеспечить развитие экономики, реализацию социальных проектов, инфраструктурных. И, конечно, в приоритетном порядке решить вопросы обеспечения наших солдат и офицеров, их семей, реализации задач достижения целей СВО", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что рассматриваемый проект бюджета на трехлетку отличается от всех предыдущих, так как он принимается в условиях проведения спецоперации и беспрецедентного давления на РФ. "Все это накладывает определенный отпечаток", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что в ходе рассмотрения проекта бюджета депутаты намерены принять постановление Госдумы, в котором будут учтены предложения думских фракций о необходимых доработках. "Предложения Государственной думы, зафиксированные в постановлении при принятии бюджета, затем находят свое решение", - подчеркнул Володин, поблагодарив Силуанова за такой подход.

По словам Володина, бюджет должен решить "все задачи, которые стоят перед страной". "Чтобы закон о бюджете был хорошей основой для преодоления вызовов, с которыми наша страна столкнулась. И Минфин должен исходить из этого", - отметил он. 

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Украина
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Силуанов Антон
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